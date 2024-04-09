تأهل الزوراء والقوة الجوية والشرطة والنفط لدور نصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ تأهلت فرق الزوراء، والقوة الجوية، والشرطة، والنفط، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دور نصف نهائي كأس العراق لكرة القدم.

وفاز فريق الزوراء على ضيفه فريق نوروز بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت على ملعب الزوراء في الساعة التاسعة والنصف مساء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف واحد سجله كريستوفر جون في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني أضاف الزوراء هدفه الثاني عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 55، وجاء الهدف الثالث عن طريق علاء عباس من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

كما تأهل فريق القوة الجوية لدور نصف النهائي بعد فوزه على ضيفه فريق نفط ميسان 3-1، وجرت المباراة على ملعب الشعب بنفس توقيت المباراة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجوية 2-0، جاء الهدف الأول عن طريق حسين جبار في الدقيقة 8، وسجل الهدف الثاني أيمن حسين في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفة الثالث عن طريق علي جاسم في الدقيقة 59.

وكذلك تأهل الشرطة بعد فوزه على مضيفه فريق الميناء بنتيجة 2-0، وجرت المباراة على ملعب الميناء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة 1-0 سجل الهدف مهند علي في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني عن طريق سجاد جاسم في الدقيقة 89.

وحقق فريق النفط فوزاً مهماً على حساب أربيل ليكمل أضلاع المربع الذهبي بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 3-0 ليكون رابع المتأهلين لنصف نهائي كأس.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النفط على أربيل بهدف اللاعب أوكيكي أفولابي من ركلة جزاء في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدف التعديل عن طريق ياسين سامية بالدقيقة 85 لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 وتذهب المباراة لركلات الترجيح وتحسم لصالح فريق النفط.