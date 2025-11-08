تألق عراقي وتصاعد المنافسة ببطولة تنس الطاولة الدولية في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

شهدت بطولة العراق الدولية الرابعة بتنس الطاولة، المقامة في محافظة السليمانية، اليوم السبت، تألقًا لافتًا للاعبين العراقيين مع اقتراب البطولة من مراحلها النهائية.

وتمكن الثنائي العراقي نسمة حميد وحيدر منادي من إحراز المركز الأول في منافسات الزوجي المختلط دون 19 عامًا، بعد فوزهما على خصميهما بنتيجة (3-0).

كما توج الثنائي حوراء تحسين علي من العراق وإيشيان ناياك من الهند بالمركز الأول في فئة الزوجي المختلط دون 15 عامًا، إثر فوزهما على الثنائي الأردني والهندي بالنتيجة نفسها (3-0).

وتتواصل منافسات البطولة بإقامة عدد من المباريات الختامية لمختلف الفئات العمرية، وسط تطلع اللاعبين العراقيين لتحقيق المزيد من الميداليات في ختام البطولة التي تشهد تصاعدًا كبيرًا في وتيرة المنافسة.