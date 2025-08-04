شفق نيوز- دهوك

أحرزت أندية "كويه والصناعة والحشد الشعبي"، يوم الاثنين، المراكز الأولى في منافسات اليوم الأول للمرحلة الرابعة والأخيرة من بطولة أندية العراق للدراجات الهوائية لفئات المتقدمين والشباب والناشئين والأشبال، المُقامة حالياً في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وبمشاركة عددٍ كبيرٍ من المتسابقين الذين يمثلون 20 نادياً من مختلف أندية العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وحصد نادي كويه المركز الأول فرقياً في سباق فردي عام دوران لفئة المتقدمين لمسافة 90كم، تلاه ثانياً نادي الصناعة، وحل نادي الحشد الشعبي ثالثاً.

وفي منافسات فردي عام دوران لفئة المتقدمين لمسافة 90كم، أحرز لاعب نادي كويه، بهنام جمشيد المركز الأول، وحصل لاعب نادي الحشد الشعبي إيدن بهنام على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب لاعب نادي الصناعة حسين علي أكبر.

وتوج لاعب نادي الحشد الشعبي حسين إيهاب بالمركز الأول في منافسات سباق دوران 90كم لفئة تحت سن 23 عاماً، تلاه زميله أحمد زهير في المركز الثاني، وحل ثالثاً لاعب نادي الصناعة عبد الوهاب غانم.

وفي منافسات الفرقي لسباق الدوران لمسافة 70كم لفئة الشباب، حصد نادي الحدباء المركز الأول، وجاء ثانياً نادي دهوك، وحل ثالثاً نادي الصناعة.

وفي منافسات الفردي لسباق الدوران لمسافة 70كم لفئة الشباب، حقق لاعب نادي الصناعة مرتضى حيدر المركز الأول، تلاه زميله محمد متين في المركز الثاني، وجاء ثالثاً لاعب نادي الحدباء صايل جنيد.

وأسفرت نتائج سباق فردي ضد الساعة لمسافة 15كم لفئة الناشئين، تتويج لاعب نادي النضال عمار إيهاب بالمركز الأول، وحل ثانياً لاعب نادي السنية سيف عبد الحمزة، وجاء ثالثاً زميله يوسف أحمد.

وفي منافسات سباق فردي ضد الساعة لمسافة 15كم لفئة الأشبال، حصد اللاعب عبد الرحمن شيفان من نادي دهوك المركز الأول، تلاه في المركز الثاني اللاعب يوسف غزال من نادي الحدباء، وحل ثالثاً لاعب نادي النضال مهدي جبار.