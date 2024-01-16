تأكيد إقامة خليجي 26 في الكويت بموعدها المقرر

شفق نيوز/ أكد اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» ستقام في الكويت كما هو مقرر في موعدها.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه على منصة «اكس»؛ إن"المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني يؤكد إقامة بطولة كأس الخليج العربي القادمة في الكويت في موعدها المعلن سابقًا".

يشار أن «خليجي 25» أقيمت خلال عام 2023 في العراق وقد توج منتخب البلد المنظم أسود الرافدين باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ويمتلك منتخب الكويت الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج برصيد 10 ألقاب، يأتي خلفه منتخب العراق (4 ألقاب)، ثم السعودية وقطر لكل منهما (3 ألقاب)، وعمان والإمارات لكل منهما (لقبان) وأخيرا البحرين بـ(لقب وحيد).