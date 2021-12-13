تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. لجنة الانضباط تعاقب فريقيّ أربيل والشرطة

شفق نيوز/ أكدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، صدور عقوبات إدارية ومالية بحق فريقيّ الشرطة وأربيل، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهما ضمن بطولة كأس العراق.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اجتماعاً لمناقشة الأحداث التي رافقت مباراة أربيل والشرطة ضمن بطولةِ كأس العراق، ولدى الاطلاع على التصوير المتلفز للمباراة وما رافقها من أعمال شغب، وكذلك مناقشة تقرير مشرفِ المباراة، قررت اللجنةُ استدعاءَ مشرف المباراة (كاروان محمد محمد فرج) للاستماعِ لأقواله، وقد حضرَ في اليوم المحدد، وتم تدوين إفادته.

وأشارت إلى انها اطلعت على حيثيات ما حصل من تجاوز متبادل من قبل جمهور الفريقين، وكذلك الاطلاع على تصوير مقطع الفيديو للمشجع (حيدر نادر الساعدي) من جمهور الشرطة، وما ظهرَ في الفيديو من تهديدٍ ووعيدٍ يحاسب عليه القانون.

وبينت انها قررت حرمان نادي أربيل من اللعب على أرضه لخمس مباريات وبدون جمهور، على أن تكون مباراته المقبلة لبطولة كأس العراق من ضمنها، مضيفة انها وجهت لفت نظر الى النادي بضرورةِ توفير شروطِ الأمن والسلامة داخل الملعب.

كما قررت معاقبة مشجع نادي الشرطةِ (حيدر نادر الساعدي) بالحرمانِ من دخول الملاعب لمدة موسمين، وذلك لتحريضه على افتعالِ المشاجرات، بالإضافة إلى تغريم نادي الشرطة مليون دينار عراقي عن الأضرار التي أحدثها جمهوره في ملعب فرانسو حريري.

كذلك صدر أمر بإيقاف مشرف المباراة (كاروان محمد محمد فرج) من الإشرافِ على المبارياتِ لمدة ثلاثة أدوارٍ ابتداءً من الدور الثالث عشر، مشيرة الى ان القرارات قابلة للاستئناف ضمن المدةِ القانونيّة البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.

وكانت مصادر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد كشفت لوكالة شفق نيوز مساء اليوم الاحد، عن صدور عقوبات بحق مشجعيّ وفريقيّ أربيل والشرطة ومشرف المباراة التي جرت ضمن منافسات بطولة كأس العراق وشهدت أعمال شغب.

يشار الى ان مباراة فريقي الشرطة واربيل التي جرت على ملعب فرانسو حرير في عاصمة اقليم كوردستان اربيل في الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، شهدت اعمال شغب وصدامات وقعت بين جمهور الفريقين.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف لتذهب إلى ركلات الترجيح التي حسمت النتيجة لصالح فريق نادي اربيل بنتيجة 4-3، ليتأهل فريق أربيل إلى ربع نهائي بطولة كأس العراق.