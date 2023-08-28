تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يدخل على خط أزمة نادي النجف المالية

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بدعم نادي النجف الرياضي، وإنهاء الأزمة المالية التي يعاني منها لأجل تأمين مشاركة الفريق بدوري المحترفين للموسم المقبل.

وكانت الإدارة الجديدة لنادي النجف الرياضي، قد أعلنت عبر وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، عن تحركها صوب الحكومة الاتحادية لحل الأزمة المالية التي تضرب النادي.

وعلى إثر ذلك، استقبل رئيس الوزراء، رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي علي الغزالي، في مكتبه ببغداد، بحضور مستشاره لشؤون الشباب والرياضة، خالد كبيان.

وبعد انتخاب الإدارة الجديدة لنادي النجف، سرعان ما تحركت صوب الحكومة الاتحادية، لإيجاد حل للأزمة المالية، عبر إعادة التخصيصات المالية من مطار النجف الدولي كون النادي مقبل على دوري المحترفين لكرة القدم ومطالب من الجمهور النجفي بتحقيق نتائج جيدة وهذا لا يتحقق إلا من خلال توفير الأموال، بحسب الأمين المالي للنادي، علي هاشم.