تأكيدات طبية تحسم الجدل.. لاوندي خارج حسابات الأولمبي العراقي

شفق نيوز/ أكد علي الشالجي، الطبيب المشرف على حالة مهاجم المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، حسين لاوندي، يوم الأحد، أن الحالة الصحية للاعب لا تسمح له بالمشاركة ضمن تشكيلة المنتخب في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال الشالجي لوكالة شفق نيوز، إنه قد سمح اليوم للاوندي بمغادرة المستشفى بعد تماثله للشفاء المؤقت بعد أن أجرى الفحص الرابع بجهاز "المفراس"، بعد ثمانية أيام من إصابته وتمت ملاحظة التحسن في حالته الصحية.

واستدرك "لكن ما زال هناك تجمع دموي صغير الحجم في الرأس، لذلك يجب على اللاعب العودة مجدداً بعد أسبوعين لإجراء الفحوصات الكاملة، وبعد ذلك بأسبوعين أيضاً سنجري فحصاً آخر للتأكد من زوال التجمع الدموي في الرأس".

وأضاف "في حال زوال التجمع الدموي والتأكد من ذلك فبإمكان لاوندي العودة لمزاولة الرياضة والتمارين البسيطة وبعد شهرين نسمح له بإجراء التدريبات الكاملة لكرة القدم".

ووفقاً لتصريحات الطبيب المختص فذلك يعني أنه بات من المؤكد غياب حسين لاوندي عن تشكيلة المنتخب الذي سيشارك في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، قد أكد في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن الوضع الصحي للاعب حسين عبد الله لاوندي مستقر وسيتم استدعاؤه لصفوف المنتخب خلال الشهر الجاري.

وتستضيف قطر النسخة السادسة من بطولة كأس آسيا بين 15 نيسان/ أبريل و3 آيار/ مايو 2024، بمشاركة 16 منتخباً، وسيلاقي منتخب العراق الأولمبي في أولى مواجهاته بالتصفيات الآسيوية نظيره التايلندي يوم 16 من نيسان/ أبريل المقبل.

ويعد اللاعب حسين لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وإحدى أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة في دوري نجوم العراق، ويمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلاً عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز داخل الملعب.