تأشيرات الدخول الى تركيا ترجئ سفر وفد للناشئين

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن سفر منتخب الناشئين المقرر اليوم في الساعة الخامسة أرجئ الى اشعار اخر وذلك لعدم إصدار تركيا تأشيرات للوفد العراقي.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قدم طلباً للحصول على التأشيرات، وتم تقديم المستمسكات الخاصة، الا ان التأشيرات لم تصدر لحد يوم أمس الخميس رغم محاولاتنا، وحجز تذاكر السفر لوفد منتخب الناشئين لرحلة تنطلق في الساعة الخامسة عصراً".

واشار الى انه "بعد متابعتنا المستمرة تبين أن التأخير سببه الإجراءات الروتينية الخاصة لمنح الفيز، وبعد الانتهاء من الإشكال سيدخل المنتخب معسكراً تدريبياً في تركيا يستمر لمدة عشرة أيام، يتضمن ثلاث مباريات تجريبية على مستوى عالٍ، آملين أن يكون المعسكر نقطة انطلاقة مثالية قبل التوجه إلى الأردن وخوض منافسات بطولة غرب آسيا.

وكان اتحاد غرب آسيا اصدر جدول مباريات منافسات بطولة الناشئين، حيث اقتصرت المجموعة الأولى على ثلاثة منتخبات فقط بعد انسحاب منتخب اليمن، حيث تضم المجموعة إلى جانب منتخبنا كلاً من الأردن وعمان.

وتفتتح البطولة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.