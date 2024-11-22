تأجيل 3 مواجهات في الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، تأجيل ثلاث مباريات من الجولة الثامنة لدوري النجوم المقررة انطلاقها الاثنين المقبل.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المسابقات في دوري النجوم قررت تأجيل ثلاث مواجهات من مباريات الجولة الثامنة لدوري النجوم لأندية الشرطة والقوة الجوية ودهوك.

وأضاف الموسوي، أن "التأجيل جاء لتزامن الجولة مع مشاركة الفرق الثلاثة في استحقاقين آسيويين وآخر خليجي"، موضحاً أن "فريق الشرطة يلاقي ضيفه الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في دوري ابطال اندية اسيا للنخبة".

وتابع أن "فريق القوة الجوية يلاقي مضيفه التين أسير التركمانستاني يوم الأربعاء، وبنفس اليوم يواجه فريق دهوك ضيفه فريق النصر الإماراتي".

وبين الموسوي، أن اتحاد الكرة العراقي قرر ايقاف دوري نجوم العراق مرة اخرى في الـ 11 من الشهر المقبل لفسح المجال للاعبي الدوري للانضمام لصفوف المنتخب الذي يستعد لخليجي 26، موضحاً ان المنتخب العراقي سيدخل معسكرا تدريبيا في الدوحة في الثاني عشر من الشهر المقبل تحضيراً لخليجي 26 في الكويت .

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة السابعة من المرحلة الأولى برصيد 14 نقطة، يليه فريق الكرمة برصيد 13 نقطة، ثم فريق الزوراء ثالثاً بنفس رصيد الكرمة لكن بفارق الأهداف.