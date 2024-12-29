تأجيل نهائي كأس الخليج

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات تأجيل نهائي البطولة الخليجية من يوم الجمعة الموافق 3 يناير/كانون الثاني المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي.

واستقرت لجنة المسابقات على تثبيت مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي دون تأجيل.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وعمان على ملعب الصليبيخات يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

بينما تقام مباراة البحرين أمام نظيره الكويت على ملعب جابر الأحمد الدولي يوم الثلاثاء أيضا، ولكن في تمام الساعة 8:45 بتوقيت السعودية.