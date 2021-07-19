تأجيل موعد مباراة نفط البصرة واعتزال حكم دولي عراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تأجيل موعد مباراة نفط البصرة والنفط، فيما أعلن الحكم الدولي هيثم محمد علي، اعتزال التحكيم.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها قررت تغيير موعد مباراة نفط البصرة والنفط ضمن الجولة الثامنة والثلاثين من دوري الكرة الممتاز، المقرر إقامتها اليوم الاثنين في ملعب الفيحاء، من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة السادسة مساءً.

من جانب اخر، قال الحكم الدولي هيثم محمد علي، ان "معاناة الحكم العراقي كثيرة وتزداد يوما بعد اخر، وأكثر هذه المعاناة هي عدم توفر معسكرات خارجية على مستوى عال، من اجل تطوير قابلية الحكم، فضلاً عن اجور الحكام البسيطة التي لا توازي ما يقدمونه من جهد كبير في قيادة اي مباراة".

والحكم الدولي هيثم محمد علي، من مواليد 1971، وقاد مباريات دولية ومحلية في محافل كروية.