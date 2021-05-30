تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العرب تحت ١٧ عاماً

شفق نيوز/ قررت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأحد، تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العرب للناشئين إلى أواخر شهر تموز المقبل.

وذكرت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت إخطاراً رسمياً من الاتحاد العربي لكرة القدم يفيد بتأجيل انطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، المزمع إقامتها في المغرب، إلى التاسع والعشرين من شهر تموز المقبل، ولغاية الخامس عشر من شهر آب.

وتشارك في البطولة، إلى جانب العراق، منتخبات المغرب والجزائر ومصر وتونس والإمارات والبحرين وجيبوتي والسعودية والصومال والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واليمن وفلسطين.

يشارُ الى ان منتخب الناشئين العراقي يواصل تحضيراته للبطولة في مجمع وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الملاك التدريبي المؤلف من حسن كمال مدرباً ويساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم، ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.