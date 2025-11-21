تأجيل مباريات دوري نجوم العراق استعداداً لكأس العرب

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، تأجيل الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لتزامنها مع استعدادات المنتخب لكأس العرب.

وقرر الاتحاد، في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، "إيقاف مباريات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق إلى حين الانتهاء من مشاركة المنتخب في بطولة العرب"، مشيراً إلى "استئناف دور الـ16 لبطولة الكأس في موعد سيتم تحديده قريباً".

وأوضح الاتحاد، أن قرار التأجيل جاء "نظراً لاستعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب المزمع إقامتها بداية شهر كانون الأول / ديسمبر، للاعتماد على لاعبي الدوري المحليّ لنجوم العراق وأيضاً إغلاق بعض الملاعب لزراعة البذور الشتويّة".

وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، أن توقف دوري النجوم بعد الجولة السابعة مرهون بقائمة اللاعبين الذين سيختارهم مدرب المنتخب غراهام أرنولد لبطولة كأس العرب.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أنباء عن توقف دوري نجوم العراق لحين انتهاء منافسات بطولة كأس العرب بهدف إتاحة المجال أمام الأندية لتفريغ لاعبيها للمنتخب العراقي.