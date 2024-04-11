تأجيل مباراتين في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الخميس، عن تأجيل مباراتين في الجولة 22 من دوري نجوم العراق.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات الجولة 22 تنطلق يوميّ الأحد والاثنين المقبلين بإقامة ثمان مواجهات من أصل عشر بعد تأجيل مباراتين من الجولة 22".

وبين أنه "تقررتأجيل مباراة كربلاء والطلبة، والكهرباء وأربيل، بسبب ارتباط عدد من لاعبي الطلبة وأربيل مع المنتخب الأولمبي العراقي الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا في قطر".

وأشار إلى أن "الأندية العراقية جميعها كانت متعاونة مع الاتحاد وفرغت لاعبيها من أجل المهمة الوطنية"، مؤكداً أن "الاتحاد العراقي لم يحدد بعد موعد انطلاق مباريات نصف نهائي كأس العراق".

وبين الزاملي أنه "سيتم تحديد مباريات نصف نهائي كأس العراق في وقت لاحق وبحسب ما تسمحه الظروف المناسبة".