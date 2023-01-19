عضو بإتحاد الكرة العراقي يعلن تأجيل مباراة نهائي بطولة خليجي 25 إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، انه بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي تقرر تأجيل المباراة الختامية لخليجي 25 بين المنتخب العراقي ونظيره العماني حفاظا على أرواح الجماهير.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إنه بعد الوضع الصعب وحشود الجماهير واختناق الناس وظهور حالات وفاة تم الاتفاق مع الاتحاد الخليجي على تأجيل المباراة لاشعار اخر.

واضاف ان الاتحاد الخليجي اكد على ضرورة تأجيل اللقاء حفاظا على أرواح الناس.

وأعرب بحر العلوم عن أسفه بأن تؤجل هذه المباراة، واصفا هذه الحالة بأنها تحدث لأول مرة ببطولات الخليج.

وفي هذه الاثناء أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير.

وقررت اتحاد الكرة العراقي، فتح ملعب الميناء ونشر عشرات الشاشات في الساحات العامة في البصرة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من اليوم، إلى محافظة البصرة وعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم، أن شخصاً على الأقل لقي حتفه فيما أُصيب العشرات جراء التدافع الذي حصل بين الجماهير الرياضية المحتشدة قرب ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا توفي فيما أُصيب 60 آخرون بجروح جراء التدافع الذي حصل قرب الملعب بين حشود الجماهير التي تُقدر بالآلاف من الذي يسعون لحضور مباراة نهائي خليجي 25 بين المنتخب العراقي ونظيره العماني، مشيرا إلى، فتح بوابات ملعب جذع النخلة أمام الجماهير التي تمتلك تذاكر الدخول فقط.