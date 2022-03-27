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تأجيل لقاء الحسم بين كربلاء والناصرية لدواعٍ امنية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-27T05:10:57+0000
تأجيل لقاء الحسم بين كربلاء والناصرية لدواعٍ امنية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تأجيل مباراة الحسم بين كربلاء والناصرية إلى اشعارا اخر بطلب من الجهات الامنية .

وكان من المقرر اقامة اللقاء اليوم الاحد على ملعب كربلاء القديم وذلك لحسم الفريق المتاهل لمصاف فرق الدوري العراقي الممتاز .

وشهدت محافظة ذي قار، امس السبت، تحشيداً جماهيرياً مع توفير حافلات لنقله إلى محافظة كربلاء لدعم فريق الناصرية لكرة القدم الذي يتنافس على الصعود إلى الدوري العراقي الممتاز، وسط أجواء من القلق والتوتر خشية اندلاع أعمال شغب عقب انتهاء المباراة أو خلالها.

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