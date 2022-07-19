تأجيل جديد لدورة الألعاب الآسيوية 19 في هانغتشو

شفق نيوز/ حدد المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، يوم الثلاثاء، موعداً جديداً لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشر، والمقرر إقامتها في مدينة هانغتشو الصينية.

وقال رئيس اللجنة الاولمبية العراقية، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، رعد حمودي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "منافسات الدورة الآسيوية ستقام في مدينة هانغتشو الصينية ابتداءً من الثالث والعشرين من شهر أيلول المقبل وتستمر فعالياتها حتى الثامن من شهر تشرين الأول من العام 2023".

وكان من المقرر أن تقام الدورة الآسيوية خلال المدة من العاشر وحتى الخامس والعشرين من شهر أيلول من العام الحالي، لكن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اتخذ في السادس من شهر آيار الماضي قراراً بتأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا في جمهورية الصين الشعبية.