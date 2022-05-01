تأجيل تسمية مدرب المنتخب العراقي الى ما بعد العيد

شفق نيوز/ اعلنت لجنة الخبراء والمستشارين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن اجتماع اللجنة الخاصة بشأن ملف تسمية مدرب المنتخب العراقي أُجّل الى ما بعد عيد الفطر.

وقال حسن فرحان عضو اللجنة لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل وسيكون الاجتماع مطولا لعدة ايام ليتسنى للجنة مناقشة السير الذاتية للمدربين الأجانب الذين سيتم مداولة ومناقشة اسمائهم ليتم اختيار احدهم ومفاتحته والاتفاق معه لقيادة المنتخب الوطني للسنوات المقبلة".

وكشف فرحان عن "نية اللجنة حصر التسمية بين ثلاث مدارس كروية لدول هي الاقرب والانسب لمنتخبنا لتسليم المهمة والتعاقد مع مدرب احدى هذه الدول الثلاث وهي البرتغال، واسبانيا ، والارجنتين كون مدارس الدول المذكورة هي الأقرب لأسلوب منتخبنا العراقي".

واشار الى ان "رئيس الاتحاد عدنان درجال منحنا الصلاحيات للبحث عن المدرب ورفع الاسماء التي نقتنع بها كتوصية لاتحاد الكرة العراقي لاتخاذ الإجراء التنفيذي".

ومضى بالقول، "حاليا يوجد سير ذاتية لأكثر من 15 مدربا على طاولة اللجنة سيتم مناقشتها بدقة وعناية للخروج باسم يخدم كرتنا خلال المدة المقبلة". واكد أن "من اهم شروطنا ان يكون المدرب ملماً بمعلومات وافية عن مستوى فرق المنطقة الاسيوية ، وان يتواجد في بغداد او اي محافظة عراقية لمتابعة الفرق عن طريقه شخصيا ، وان يكون صاحب سيرة جيدة وكان قد حقق نجاحات مع فرق قادها".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم كلف عبد الغني شهد كآخر مدرب للمنتخب لقيادة الفريق العراقي لمباراتين أخريين فقط ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ودع فيها المنتخب العراقي المنافسات بعد سلسلة نتائج سلبية .