تأجيل بطولة غرب آسيا إلى إشعار آخر

شفق نيوز / قرر اتحادُ غرب آسيا لكرةِ القدم، يوم الأحد، تأجيلَ بطولة الرجال العاشرة إلى موعدٍ لاحق.

وجاء القرارُ عقب الاجتماع الذي جرى في العاصمةِ الأردنيّة عَمّان، وجمعَ الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا، ورئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ممثل اتحاد غرب آسيا في المكتبِ التنفيذيّ للاتحادِ الآسيوي.

ويأتي هذا القرار، بعد اتصالاتٍ أجراها رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال" مع عددٍ من رؤساء الاتحاداتِ المنضويّة تحت خيمةِ اتحاد غرب آسيا، الذين أجمعوا على تأجيلِ البطولةِ إلى موعدٍ آخر لأسبابٍ فنيّة.

وكان من المقرر أن تقامَ البطولة العاشرة بضيافةِ الإمارات، خلال أيام "فيفا دي" للفترة من 20 آذار/ مارس إلى الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبلين، لكن اتحادَ غرب آسيا تسلّم كتاباً رسمياً من الاتحادِ الإماراتي تضمن إخطاره بالاعتذار عن عدمِ استضافةِ البطولة، من دون أن يشير خلاله إلى الأسبابِ التي دفعته إلى ذلك.

وارتأت اللجنةُ التنفيذيّة للاتحاد عرضَ قرار التأجيل على لجنةِ المُسابقات التي ستقوم بتحديد موعدٍ جديدٍ للبطولةِ بما يتناسب مع التزاماتِ الاتحادات والأجندتين القاريّة والدوليّة، لإقامةِ البطولة بشكلٍ يفسح المجالَ أمام إنجاز الترتيبات الإداريّة كافة، وضمان مشاركةٍ واسعةٍ للمنتخبات، وهو ما سينعكس إيجاباً على البطولةِ سواءً على المستوياتِ الفنية والتنافسيّة أو على الجوانب التسويقيّة والإعلاميّة والجماهيريّة.