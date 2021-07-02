تأجيل بطولة اندية العراق للكرة الطائرة للنساء إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الجمعة، عن تأجيل منافسات بطولة اندية العراق للسيدات الى إشعار آخر، والتي كان من المقرر إقامتها في الثامن من الشهر الجاري في محافظة السليمانية.

وقال رئيس اتحاد الطائرة جميل العبادي لوكالة شفق نيوز إن "قرار التأجيل البطولة جاء لتزامن البطولة مع مواعيد امتحانات الدراسة الثانوية والجامعية، ولفسح المجال الكافي لمشاركة عموم اللاعبات في البطولة".

واوضح ان "الاتحاد سيعقد اجتماعاً مقبلاً لتحديد الوقت المناسب لاقامة البطولة بعد دراستها من كافة الجوانب وحسب الخطة المتبعة".

من جانب آخر ذكر رئيس الاتحاد انه "تم الاجتماع مع ممثلي الأندية المشاركة في نشاط الاتحاد للموسم الرياضي الأخير 2019-2020، اليوم الجمعة في قاعة النشاط الرياضي المدرسي في الكرخ لعرض ومصادقة النظام الداخلي للاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة والتي توجب على الاتحادات صياغة وضعها القانوني ضماناً للعبة".