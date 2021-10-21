تأجيل الألعاب الآسيوية للصالات بسبب جائحة كورونا

شفق نيوز/ أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، تأجيل دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية التي كانت مقررة بتايلاند في مارس المقبل حتى 2023.

وكان من المقرر أن تقام الالعاب من 10 إلى 19 مارس 2022 في بانكوك ومقاطعة تشونبوري، وتم تأجيلها إلى الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر 2023.

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية، أعلنت بوقت سابق ان العراق سيشارك بخمس فعاليات رياضية في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات التي ستنطلق في العاشر من شهر آذار 2022 في العاصمة التايلندية بانكوك.

وإتخذ المجلس الأولمبي الآسيوي قرار التأجيل بعد تلقيه رسالة بذلك من اللجنة الأولمبية التايلاندية .

وكتب رئيس اللجنة الاولمبية التايلاندية الجنرال براويت وونغسوون في رسالة إلى رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي بالنيابة راجا راندير سينغ: إن المجلس الاولمبي الاسيوي يتفهم ويحترم تماما قرار اللجنة الاولمبية التايلاندية واللجنة المنظمة للدورة والحكومة الملكية التايلاندية بتأجيل دورة الالعاب الاسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية التي كانت مقررة من 10 إلى 19 مارس 2022 بسبب انتشار جائحة كوفيد 19 العالمية.

وتابع ، إن المجلس الاولمبي الاسيوي سعيد أيضا بتأكيد الموعد الجديد للدورة من 17 إلى 26 نوفمبر 2023.

ويتضمن البرنامج الرياضي للدورة منافسات في 29 لعبة رياضية، فضلا عن رياضتين استعراضيتين.