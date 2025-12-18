تأجيل الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بسبب "غرق الملعب"

شفق نيوز- الدوحة

قررت اللجة المنظمة لبطولة كأس العرب الجارية في قطر، يوم الخميس، إيقاف الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات بسبب هطول الأمطار الكثيف على الملعب.

‏وقرر حكم اللقاء عدم استئناف اللعب وإيقاف الشوط الثاني، بعد هطول امطار بكثافة غير طبيعية مما أدى إلى تأثر الارضية وغرق الملعب بالكامل ومحو خطوط تحديد الملعب.

‏وستحدد اللجنة المنظمة للبطولة بالاتفاق مع الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة وضع توقيت آخر للشوط الثاني.

‏وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وانطلقت المباراة على ملعب خليفة الدولي اليوم في الساعة الثانية بعد الظهر، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2025.