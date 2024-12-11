تأجيل الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لتزامنها مع بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز، وذلك لتزامنها مع إقامة الدور الأول لبطولة كأس العراق للموسم 2024-2025 التي يقام دورها الـ32 بعد منتصف الشهر الجاري.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى اليوم سحب قرعة بطولة كأس العراق التي أسفرت عن مواجهات متباينة، إذ سيلعب الميناء مع الكوفة، والكاظمية مع نفط البصرة، والكهرباء أمام الرمادي، وديالى مع نفط الوسط.

كما سيواجه النفط فريق الناصرية، والكرمة مع المصافي، وكربلاء أمام الصناعات، والقاسم مع الاتصالات، والكرخ مع أمانة بغداد، والغراف مع الصناعة، وعفك مع ميسان، والحسين مع البحري، والبيشمركة والفهد، وغاز الشمال ومصافي الجنوب، وأخيراً الجولان مع الموصل.

وستجري مباريات الدور 32 في يومي 17 و18 من الشهر الجاري، على أن يقام الدور اللاحق يومي 24 و25 من الشهر نفسه.