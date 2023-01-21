تأجيل استئناف الدوري العراقي الممتاز لاستكمال احتفالات تتويج العراق بخليجي 25

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إرجاء انطلاق الجولة 13 من المرحلة الأولى من الدوري الممتاز إلى يومي الخميس والجمعة المقبلين وحسب الجدول المثبت مسبقاً.

وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك لاتاحة الفرصة لاستكمال احتفالات تتويج منتخبنا الوطني بكأس بطولة الخليج العربي 25 ومنح الفرصة والوقت الكافٍ للاعبين للراحة ومعاودة المشاركة مع أنديتهم".

وفي وقت سابق اليوم السبت، حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستئناف منافسات الدوري العراقي الممتاز .

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة قررت استئناف الدوري الممتاز بجولته 13، مبينا ان ست مواجهات يشهدها اليوم الأول على أن تقام أربع مواجهات في اليوم التالي .