تيرشتيغن يقود برشلونة في كلاسيكو السبت

شفق نيوز/ أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، يوم الجمعة، قائمة فريقه لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، غدا السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لا كارتوخا.

وتواجد في القائمة، الحارس مارك أندريه تيرشتيغن، الذي تعافى من إصابة خطيرة في وتر الرضفة بالركبة اليمنى، تعرض لها يوم 22 أيلول/ سبتمبر 2024 خلال لقاء فياريال.

وخضع تيرشتيغن لعملية جراحية، وكان من المتوقع غيابه لفترة تصل إلى 8 أشهر، لكن الحارس الألماني سابق الزمن للعودة سريعا قبل نهاية الموسم.

وحصل تيرشتيغن على التصريح الطبي، وسيكون متواجدا بصفته القائد الأول للفريق، تماما كما حدث في نهائي السوبر الإسباني في كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما رفع الكأس في السعودية.

وتفيد المؤشرات أن تيرشتيغن سيحصل على بعض دقائق اللعب في الليغا، وربما تبدأ عودته أمام فياريال، في مباراة تحمل رمزية خاصة كونه أصيب أمام هذا الفريق.

في المقابل، لم يتواجد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في قائمة البارسا، بسبب الإصابة.