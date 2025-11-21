تيباس مُطارد.. رئيس رابطة الدوري الإسباني أمام القضاء بسبب برشلونة

شفق نيوز- متابعة

فتحت المحكمة الإدارية للرياضة (TAD) تحقيقًا تأديبيًا ذا طابع "جسيم جدًا" ضد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، بتهمة إفشاء معلومات سرية تتعلق بنادي برشلونة.

وتعود الشكوى إلى ميجيل أنخيل جالان، رئيس جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة، الذي اتهم تيباس بكشف بيانات حساسة تخص تشغيل مقاعد كبار الشخصيات في سبوتيفاي كامب نو.

ويعود أصل الخلاف إلى 2 نيسان/أبريل 2025 حين نشرت لاليغا بيانًا، أزيل لاحقًا من الموقع والحسابات، زعم أن برشلونة لم يقيّد في الوقت المناسب 100 مليون يورو من بيع 475 مقعد VIP، ليرد النادي باتهام تيباس بخرق واجب السرية والتأكيد أنه لم يرخّص بنشر تلك المعلومات المالية.

الملف المحال من المجلس الأعلى للرياضة CSD إلى المحكمة لا يقتصر على بيانات مقاعد الـVIP؛ إذ تتهم الشكوى تيباس بكشف تفاصيل عن تغيير مدقق حسابات النادي، ومعلومات عن أصول برشلونة، واتصالات داخلية مع المجلس.

كما أُدرجت واقعة اجتماعٍ مع مسؤولي أتلتيك بلباو في سياق اهتمامهم بضم نيكو ويليامز، يُزعم أنه جرى خلاله تبادل حالات مالية مؤقتة أو تدقيقات داخلية تخص برشلونة دون إذن.

وانضم 18 من أعضاء برشلونة إلى الشكوى رسميًا، واعتبر المجلس الأعلى للرياضة أن هناك مبررات كافية لإحالة الملف إلى المحكمة، الذي يرى مؤشرات على خرق واجب السرية المنصوص عليه في اللائحة الميزانية للاحتراف.