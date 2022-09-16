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توأمة رياضية مشتركة بين إدارتي دهوك العراقي والفيصلي الأردني

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-16T09:22:32+0000
توأمة رياضية مشتركة بين إدارتي دهوك العراقي والفيصلي الأردني

شفق نيوز / أكدت إدارة نادي دهوك العراقي، يوم الجمعة، أن هناك توأمة تعاون مرتقبة، بينها وبين إدارة النادي الفيصلي الأردني، بهدف التعاون الرياضي المشترك بين الناديين.

وقال عضو إدارة دهوك، جاسم محمد حاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك الاتفاق المبدئي جاء خلال زيارة رسمية لرئيس نادي دهوك عبدالله جلال الدين لرئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الفيصلي عطوفة جهاد القطيشات، وتم الاتفاق على تفاصيل البروتوكول الذي سيشمل في حال تم الاتفاق الرسمي عليه تبادل التعاون المشترك الرياضي بين الناديين".

وأضاف حاجي، أن "استقبالاً وترحيباً حاراً تلقاه وفد نادي دهوك وسط حضور رياضي رسمي من قبل الجانب الأردني الذي شهد اهتماماً واسعاً للاتفاقية الأولي بين الطرفين".

ومثل وفد دهوك، إلى جانب رئيس النادي عبد الله جلال الدين، عميد كلية التربية الرياضية في جامعة دهوك، أحمد قاسم.

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