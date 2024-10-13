توني كروس مدرباً في ريال مدريد

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إسبانية، يوم الأحد، عن تقديم عرض من قبل رئيس ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز، للألماني توني كروس نجم "الميرينغي" المعتزل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قدم بيريز عرضا لكروس للعمل مع ريال مدريد، بعد أن اعتزل كرة القدم نهائيا في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أن كروس يمتلك إمكانات كبيرة، بفضل معرفته الواسعة بكرة القدم وخبراته، بالإضافة إلى إنهائه دورة في التدريب.

وأوضحت الشبكة، أن بيريز عرض على كروس تدريب أحد فرق الأكاديمية في النادي، أو الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وذكرت أن كروس على الأغلب سيرفض عرض بيريز، لأنه يرغب في الابتعاد عن الأضواء لبعض الوقت، ويرى أن هذا الوقت المناسب للتفرغ لعائلته وأصدقائه.