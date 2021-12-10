تونس يقصي عمان ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب

شفق نيوز/ تأهل منتخب تونس للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021، بعد فوزه على منتخب عمان 2-1، في انطلاقة مباريات دور الثمانية، الجمعة.

وتقدم منتخب تونس بعد مرور 16 دقيقة من عمر المباراة، برأسية المهاجم سيف الدين الجزيري، لينتهي الشوط الأول 1-0.

ومن تسديدة هائلة أدرك منتخب عمان التعادل بأقدام اللاعب أرشد العلوي في الدقيقة 67.

ولم يهنأ لاعبو عمان بالتعادل، حتى عاد التوانسة للتقدم مرة أخرى بتوقيع القائد المخضرم يوسف المساكني في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، يحجز منتخب تونس أول بطاقة في المربع الذهبي، وينتظر الفائز من مباراة مصر مع الأردن، التي تجمع بينهما مساء يوم غد السبت.