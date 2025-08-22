تونس بالصدارة.. جردة بعدد المحترفين في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

بلغ عدد المحترفين في دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 لحد الآن 80 محترفاً من جنسيات مختلفة، يلعبون إلى جانب اللاعبين العراقيين المحليين.

وفي إحصائية لأكثر الجنسيات تواجداً في الدوري حتى الآن، جاءت كالتالي من تونس 14 محترفاً، ومن نيجيريا 12 محترفاً، ومن البرازيل 9 محترفين، ومن الأردن 8 محترفين، ومن اليمن 8 محترفين، ومن السنغال وساحل العاج والكاميرون وغانا 5 محترفين، ومن النيجر وسوريا 4 محترفين، ولبناني واحد.

يُذكر أن فترة الانتقالات الصيفية لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026 بدأت في الثاني من شهر آب 2025، وتستمر حتى الثاني من تشرين الأول من العام نفسه.