تونسي يقود الصقور وياسين يعود إلى أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية، يوم السبت، مع المدرب التونسي فتحي الجبالي، لقيادة فريق الصقور في الموسم الكروي المقبل.

وجاء التعاقد بعد فشل المفاوضات مع المدرب العماني رشيد جابر، الذي توّج الفريق معه بلقب دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026.

كما تعاقدت الإدارة مع أحمد جاسم، لتدريب حراس مرمى القوة الجوية في الموسم الكروي المقبل، فضلاً عن ضم اللاعب مسلم موسى، قادماً من الميناء لتمثيل فريق الصقور لمدة موسم واحد.

فيما جدد نادي القوة الجوية عقود عدد من اللاعبين الذين مثّلوا الفريق في الموسم الماضي، وهم رمضان صديق، ورسـلان حنون، ومحمد صالح، ومصطفى وليد، وسعد عبد الأمير.

وكان نادي القوة الجوية قد توّج بلقب دوري نجوم العراق في الموسم الماضي بعد أن جمع 89 نقطة.

وعلى صعيد آخر، قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي إلغاء الأمر الولائي الذي كان يقضي بإيقاف رئيس الهيئة الإدارية لنادي أربيل، سفين ياسين، عن ممارسة العمل الرياضي، والسماح له بالعودة إلى أداء مهامه الرسمية في رئاسة النادي.

كما أصدرت الهيئة قراراً برد طلب عزله من منصبه في الدعوى المقامة ضده أمام المركز، ما يمهد لاستمراره في ممارسة مهامه الإدارية والقانونية بشكل رسمي رئيساً للهيئة الإدارية لنادي أربيل.

وكان رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، زيد فارس، قد أصدر يوم الأربعاء الموافق 20 أيار/مايو 2026، أمراً بإيقاف سفين ياسين محمد أمين عن ممارسة مهامه رئيساً لنادي أربيل، مع تعليق عضويته في الهيئة العامة مؤقتاً، لحين حسم القضية المرفوعة بحقه.

وجاء القرار بسبب مخالفته أحكام القانون وميثاق اللجنة الأولمبية والنظام الداخلي، إضافة إلى عدم التزامه بالقرارات القضائية، بحسب الكتاب الصادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، والذي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار الكتاب إلى أن القرار يستمر لحين استكمال الإجراءات القانونية المتبعة وحسم الدعوى بشكل نهائي.

وصدر القرار بناءً على الطلب المقدم من ئاڵا ديدوان خوشيد أمين، أمين سر نادي أربيل، ضد سفين ياسين محمد أمين، بصفته المطلوب إصدار الأمر المستعجل بحقه.