"توميو" مهاجم نوروز "الأفضل" في الجولة 32 من نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن الافضل وتسلسل الهدافين بعد انتهاء الجولة 32 من دوري نجوم العراق.

وتم اختيار حيدر عبودي المدرب الأفضل في الجولة الثانية والثلاثين، وذلك بعد تمكنه من قيادة نفط الوسط لتحقيق انتصاره الأول في الموسم.

كما تم اختيار صاحب الثلاثية في مرمى القوة الجوية، ابراهيم توميو مهاجم فريق نوروز اللاعب الأفضل في الجولة الثانية والثلاثين.

وتم اختيار جومان احمد حارس مرمى نوروز بعد استبساله في الذود عن مرماه وهذا مادفع لاختياره الحارس الأفضل في الجولة الثانية والثلاثين.

وانفرد ايمن حسين لاعب القوة الجوية بصدارة الهدافين بعد انتهاء الجولة 32 برصيد 25 هدف، يليه لاعب نادي نفط ميسان علاء الدين الدالي برصيد 17 هدف، وثلاثة لاعبين بالمركز الثالث ولكل منهم 16 هدف وهم محمود المواس ومهند علي من الشرطة وابراهيم توميو من نوروز، ولاعبان بالمركز الرابع ولكل منهما 14 هدف وهما اوكيكي اوفلابي من النفط وابراهيم غازي من الحدود ، وثلاثة لاعبين بالمركز الخامس ولكل منهم 10 أهداف وهم حسن عبد الكريم من الزوراء، ومروان حسين من نوروز ومحمد قاسم نصيف من اربيل.