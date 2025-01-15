توقيف مشجع في السعودية بعد إساءته لمبابي.. فيديو

شفق نيوز/ تعرض "صديق" للمطرب الشعبي العراقي سعدون الساعدي للتوقيف في السعودية بعد تجاوزه على النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، خلال الكلاسيكو الذي احتضنته مدينة جدة الأحد الماضي.

وقال الساعدي في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل، إن السلطات السعودية قامت باعتقال هذا الشخص وحبسه لمدة ثلاثة أيام بسبب تصرفه غير اللائق.

وفي تعليق له على الحادثة، وجه الساعدي مناشدة إلى الجماهير الرياضية العراقية، داعياً إياها إلى التحلي بالروح الرياضية وعدم التجاوز على أي لاعب عراقي، سواء في الدوري العراقي أو المباريات التي تمثل المنتخب الوطني.

وقال الساعدي: "قلبي يحترق لرؤية هذا النظام المتبع في السعودية، بينما نفتقده في العراق، حيث لا يوجد رادع قانوني يحمي اللاعبين من التجاوزات".

وأكد على ضرورة أن تتعاون الدولة العراقية لحماية اللاعبين في المباريات المحلية، مطالباً الجماهير بعدم التعدي على أي لاعب خلال حضور المباريات العراقية.

و نجح نادي برشلونة مساء الاحد، في تحقيق فوز ساحق على غريمه التقليدي ريال مدريد بخمسة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني، في مباراة جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المملكة العربية السعودية.