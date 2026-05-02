توقيف كرار جاسم بعد أحداث مباراة النجف والكهرباء

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتوقيف مشرف فريق النجف كرار جاسم، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة فريقه أمام الكهرباء ضمن دوري نجوم العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن توقيف كرار جاسم جاء بعد شكوى تقدم بها حكم المباراة بشأن الأحداث التي شهدها اللقاء، مشيرا إلى أن جاسم موقوف حاليا في احد المراكز الامنية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وكانت مباراة النجف والكهرباء قد شهدت مشادات داخل الملعب تطورت بعد إشهار البطاقة الحمراء بوجه كرار جاسم، قبل أن تنتهي بإيقاف المباراة.

ودان الاتحاد العراقي لكرة القدم التصرفات التي رافقت المباراة، مؤكداً أن ما جرى لا يمت إلى القيم الرياضية بصلة ويمثل إساءة لسمعة الكرة العراقية.

وأشار الاتحاد إلى أن اللجان المختصة ستتخذ إجراءات صارمة وعقوبات بحق كل من يثبت تورطه، وفق اللوائح والتعليمات الانضباطية.