توقيعه غداً و برعاية السوداني.. "لاليغا" تبرم عقداً من الاتحاد لتطوير الكرة العراقية

شفق نيوز / عقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان، اجتماعاً مهماً مع رئيس وبعض أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، بحضور لويس (إسباني الجنسية) ممثل شركة (لاليغا) لمناقشة بنود وتفاصيل العقد المؤمل إبرامه بين الاتحاد العراقي والرابطة الإسبانية.

جاء ذلك، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي كلف مستشاريه للتحاور مع الاتحاد للتعرف على حقيقة العقد بالكامل، بعدما انعكست تطورات موضوع عقد اتحاد الكرة مع "لا ليغا" الإسباني على الشارع الرياضي الذي احتج بقوة على هذا العقد.

وبعد الاطلاع على بنود وفقرات العقد وما أثير من تساؤلات واستفسارات واعتراضات في وسائل الاعلام المختلفة، سجل مستشار السوداني أن "عقد الشراكة سيساهم بشكل كبير في تطوير كرة القدم العراقية فضلاً عن الملاكات العاملة ومفاصل اللعبة".

كما أشرّ "وجود بنود وفقرات قانونية تتيح للاتحاد العراقي تعديل بعض الفقرات مستقبلاً لما فيه مصلحة الاتحاد او حتى الغائها"، مبيناً أن "الاتحاد العراقي سيوقع باعتباره شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية مع رابطة الدوري الإسباني عقديّ الشراكة لدوري المحترفين ومشروع الحلم 2030 الخاص بالفئات العمرية".

وأشار كبيان، إلى أن "جميع أعضاء الاتحاد موقعين على محضر الاجتماع بالموافقة على التعاقد مع هذه الشركة، ما عدا اثنين فقط من اللجنة التنفيذية للاتحاد، كما أن العقد موقع الكترونياً وهنالك دفعة من المبالغ سلمت للشركة".

ولفت إلى أن "المدير التنفيذي المعين من قبل الرابطة سيتولى الإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع دوري المحترفين كما ستتولى أقسام رابطة الدوري الإسباني مهمة الإشراف على تنفيذ المشروعين وفق العقدين المبرمين، وليس مهمتهم استشارية كما أثير في وسائل الإعلام".

وأوضح كبيان، أن "الاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني تم بشكل رسمي بموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد وهي المسؤولة عن نجاح او فشل المشروعين"، مؤكداً أن "المبالغ التي ستدفع الى الشركة من ميزانية الاتحاد وليس منحة من الحكومة".

وبين أن "فرع الشركة الموجود في دبي هو فرع إقليمي ويديره أسبان حاله حال 11 فرعاً إقليمياً في دول العالم، وسيوقع العقد ممثل شركة لاليغا رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس، والشركة لديها أعمال مماثلة في 30 دولة بالعالم، ويتضمن العقد نسبة 33% من قيمة الارباح والرعاية والتسويق للاندية المشاركة بدوري المحترفين".

من جانبه، أكد الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدمِ، أن عقدَي الشراكةِ مع رابطةِ الدوري الإسبانيّ سيكونان البدايةَ الحقيقيّة لانطلاقةِ كرةِ القدم العراقيّة نحو تَطبيقِ مبادئ الاحترافِ الكرويّ بعد دراسةٍ مستفيضةٍ وخطواتٍ جادةٍ قامَ بها المكتبُ التنفيذيّ للاتحادِ عقدَ خلالها الاجتماعاتَ المُتكررة التي أفضت إلى توقيع العقدِ إلكترونياً، وزيارة إلى مقرِّ اللاليجا في إسبانيا.

وأوضح الاتحادُ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جميعَ النقاط الأساسيّة في العقدِ، الذي سيوقعه الاتحادُ حضورياً مع رئيس رابطةِ الدوري الإسباني يوم غد الأحد، برعايةٍ كريمةٍ من دولةِ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتأتي هذه التطورات، بعد اتفاق الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر محضرِ اجتماعٍ رسميّ للاتحادِ أعقبه اجتماعٌ رسميّ مع أنديةِ الدوري المُمتاز في العاصمةِ بغداد بتاريخ (13 / 8 / 2022 )، قدّم فيها ممثلو اللاليغا عرضاً تفصيلياً عن آليةِ التطبيق التي تتضمنُ فقراتٍ مهمةً تساهمُ في تطويرِ مُسابقةِ الدوري العراقيّ، وتنفيذ مشروع الحلم (2030) للفئاتِ العمريّة عبر مركزٍ تخصصيّ في كلِ محافظةٍ عراقيّة.

وأكد الاتحادُ العراقي، المضي في مشروعه لتطويرِ كرةِ القدم العراقيّة على وفق رؤيةٍ علميةٍ رصينةٍ، وهذا المشروعُ الكبير يستمدُ كلَ القوةِ من أسرةِ كرة القدم ككلٍ والجماهير والإعلام الرياضيّ المخلص لبلده.