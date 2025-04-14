توقف نشاطين للسباحة بسبب تأخر صرف الميزانية والأولمبية تتدخل بمنحة عاجلة

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، هاشم الخزرجي، يوم الاثنين، عن توقف أنشطة الاتحاد ودخوله في موقف حرج نتيجة عدم صرف الميزانية المخصصة لها منذ أشهر عدة.

وقال الخزرجي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد كان من المفترض أن ينظم هذه الأيام بطولة أندية العراق للسباحة، ضمن خطته السنوية، إلا أن توقف الميزانية منذ العام الماضي حال دون ذلك".

وأوضح أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وفي خطوة لحل الأزمة، وعدت بصرف منحة مالية عاجلة لدعم أنشطة الاتحاد مؤقتاً، بانتظار صرف الميزانية الكاملة لاحقاً".

وأشار الخزرجي، إلى أن "الاتحاد لديه نشاطان مهمّان متوقفان حالياً، هما بطولة أندية العراق للسباحة الأولمبية ومهرجان السباحة للبراعم، وكان من المقرر إقامتهما هذا الشهر، إلا أن التمويل المالي ما زال يعرقل انطلاقهما رغم جاهزية الاتحاد من الناحية التنظيمية".

ودعا نائب رئيس الاتحاد، الجهات المعنية إلى "الإسراع في صرف ميزانية الاتحاد"، مشيراً إلى أن "التأخير المستمر لا يضر فقط بالسباحة، بل ينعكس سلباً على مختلف الأنشطة الرياضية في العراق، ويهدد جاهزية المنتخبات للمشاركات المحلية والدولية المقبلة".