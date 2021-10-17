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توقف مؤقت لمباراة نيوكاسل أمام توتنهام بسبب إصابة احد الجماهير

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-17T16:34:26+0000
توقف مؤقت لمباراة نيوكاسل أمام توتنهام بسبب إصابة احد الجماهير

شفق نيوز/ توقفت مباراة نيوكاسل الجارية حاليًا أمام توتنهام هوتسبير على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر حكم المباراة إيقاف المباراة في الدقيقة 41، وطلب بخروج اللاعبين للوقوف على خط الملعب.

وركض الطاقم الطبي للفريقين تجاه المدرجات، وذلك بعد تعرض أحد الجماهير المتواجدين في الملعب لأزمة قلبية، وضرورة تلقيه للإسعاف، بعدما أخبر ريجيلون حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات.

وبحلول الدقيقة 45، قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب ويتجهون إلى غرف خلع الملابس.

يذكر أن وقت توقف المباراة كانت النتيجة تشير إلى تقدم توتنهام بنتيجة (2-1)، وذلك بعدما افتتح كالوم ويلسون التسجيل في الدقيقة الثانية.

وعدل تانجي ندومبيلي النتيجة في الدقيقة (18)، ومنح هاري كين التقدم للسبيرز من جديد في الدقيقة (23)، في المباراة التي تقام بحضور الملاك الجدد لنادي نيوكاسل.

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