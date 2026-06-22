توقف مباراة العراق وفرنسا بسبب الأحوال الجوية

شفق نيوز ـ فيلادلفيا

توقفت مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفرنسي، فجر الثلاثاء بتوقيت بغداد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت محيط ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

وجاء التوقف بعد عاصفة رعدية رافقتها أمطار غزيرة وبرق في محيط الملعب، ما دفع منظمي المباراة إلى تطبيق إجراءات السلامة وإيقاف اللعب مؤقتاً، مع توجيه الجماهير إلى الابتعاد عن المقاعد المكشوفة والاحتماء داخل الممرات والمناطق الآمنة في الملعب.

وكانت المباراة قد بدأت أساساً وسط مخاوف من تأثير الأحوال الجوية على سيرها، بعدما تأخر فتح بوابات الملعب أمام الجماهير قبل انطلاق اللقاء بسبب العواصف التي اجتاحت مدينة فيلادلفيا ومحيطها.

وتقدم المنتخب الفرنسي في الشوط الأول بهدف سجله قائده كيليان مبابي في الدقيقة 14، قبل أن تتسبب الأحوال الجوية في تأخير استئناف اللعب، وسط انتظار قرار الطاقم التحكيمي والمنظمين بشأن الموعد الآمن لعودة اللاعبين إلى أرضية الملعب.

وبحسب إجراءات السلامة المتبعة في الملاعب الأميركية، يتم إيقاف اللعب عند رصد برق قريب من محيط الملعب، ولا يسمح باستئناف المباراة إلا بعد مرور فترة أمان محددة من دون تسجيل ضربات برق جديدة.

وتعد المباراة الثانية للمنتخب العراقي في مونديال 2026، بعد خسارته أمام النرويج في الجولة الأولى، فيما دخل المنتخب الفرنسي اللقاء بحثاً عن حسم مبكر لبطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعد فوزه في مستهل مشواره على السنغال.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الحالية من كأس العالم، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً، وسط تحديات تنظيمية مرتبطة بتنوع المدن المستضيفة واتساع رقعة البطولة، فضلاً عن تأثيرات الطقس في بعض الملاعب الأميركية خلال فصل الصيف.