توقف دوري نجوم العراق استعدادا لالتئام المنتخب استعدادا للتصفيات المزدوجة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن موعد توقف دوري نجوم العراق استعدادا للقاء المنتخب العراقي بنظيره الاندونيسي في البصرة منتصف الشهر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والعالم.

وقال عضو اتحاد الكرة الناطق الرسمي احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقف سيكون بعد انتهاء الجولة الرابعة وسيكون تجمع اللاعبين داخلياً استعدادا للقاء منتخب اندونيسيا الذي يعد الاول ضمن تصفياته المؤهلة لكأس العالم 2026".

واضاف الموسوي ان "منتخب العراق سيتجمع يوم 12 من الشهر الجاري في البصرة استعدادا للقائه الاول امام اندونيسيا في السادس عشر من الشهر الحالي في ملعب المدينة الدولي بالبصرة".

واوضح الموسوي ان "مدرب المنتخب خيسوس كاساس سيصل الى العراق يوم 7 من الشهر الجاري، وأن الاتحاد سيهيئ كل وسائل الاعداد للمنتخب قبل دخوله للمنافسات الاسيوية ومواجهة اندنوسيا في مستهل المشوار".

وبين ان "كاساس سيعلن عن تشكيلته الاسبوع الجاري وسيضم اربعة لاعبين محترفين سبق وان اصيبوا وتماثلوا للشفاء وهم سعد ناطق وزيدان اقبال وحسين علي والآن محي الدين".

وكانت القرعة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وضعت العراق في المجموعة الرابعة الى جانب اليابان واندونيسيا وفيتنام.