توقع ان تتجاوز نسبة المشاهدة عبر التلفاز 5 مليارات .. انفانتينو : لم تعد هناك فرق صغيرة

شفق نيوز / أثنى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على دور المجموعات بكأس العالم، باعتباره "الأفضل على الإطلاق"، مشيراً إلى أن عدد المفاجآت التي شهدتها البطولة، والتنوع الجغرافي للفرق التي تأهلت لأدوار خروج المغلوب يعكس أن اللعبة تصبح عالمية بصورة أكبر.

حيث تعرضت الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا والبرازيل، وكلها فازت من قبل بكأس العالم، لهزائم مفاجئة في دور المجموعات، بينما حظيت إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية بتمثيل في دور الستة عشر، جنباً إلى جنب مع القوى الكبرى التقليدية من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وقال إنفانتينو في بيان إن "عدد متابعي المباريات التي أقيمت في ملاعب من أروع ما يكون، عبر شاشات التلفزيون، تجاوز مليارَي شخص".

وأضاف رئيس الفيفا أن "الأجواء رائعة، والأهداف المسجلة ضرب من الخيال، والحماس لا يوصف، إضافة إلى المفاجآت"، مبينا انه : "لم تعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة، إن مستوى اللعب متقارب للغاية".

إنفانتينو أردف قائلاً: "ونشهد لأول مرة في التاريخ تأهل منتخبات من كافة القارات إلى مرحلة خروج المهزوم، وهذا يعني أن كرة القدم في طريقها لتصبح لعبة عالمية بحق".

فيما أيد إنفانتينو زيادة عدد المشاركين في كأس العالم من 32 إلى 48 في النسخة المقبلة، والتي ستقام في 16 مدينة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026.

وبينما تعرض الفيفا لانتقادات بعد منح حق تنظيم البطولة لقطر، اتهم إنفانتينو الأصوات المنتقدة بـ"النفاق"، مشيراً إلى أن "منح قطر حق تنظيم البطولة كان السبيل الوحيد لتحسين وضع حقوق الإنسان".

واوضح إنفانتينو، إنه "سعيد بالعدد الغفير من الجماهير التي تدفقت على الملاعب ومناطق المشجعين في قطر"، متوقعاً أن "تتخطى نسب المشاهدة عبر شاشات التلفزيون خمسة مليارات".

كما أضاف: "في نهاية المطاف كل ما نريده هو أن نمنح بعض الفرح والابتسامات للناس حول العالم". وتابع: "هذا هو الهدف من كرة القدم، هذا هو هدف كأس العالم، وهذا ما يجب أن يحصل من الآن إلى نهاية المنافسة".