توغولي يلتحق بالجوية في اربيل ومحترفين موريتانيين بصفوف الحدود

شفق نيوز/ استقبلت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، المحترف "توغولي فرانكو" في مطار اربيل ليقيم في فندق غراند سويس بمصيف صلاح الدين في شقلاوة مكان سكن الفريق الجوي ليصل عدد اللاعبين المحترفين الى اربعة، فيما سيكون وصول المهاجم الكونغولي "كريس موغالوا" مطلع الأسبوع المقبل.

كما وقعت ادارة نادي الحدود رسمياً مع لاعبين محترفين موريتانيين هما محمد اسويعيد، وبكاري نجاي لينضما إلى صفوف فريقها الكروي في منافسات الدوري العراقي للموسم المقبل.

وخسر فريق الحدود أمام الشرطة أمس بهدف دون رد ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل من الدوري الممتاز .