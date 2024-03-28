توضيح من نادي الموصل بشأن انهيار مدرج ملعبه: لا توجد إصابات

شفق نيوز/ قال رئيس الهيئة الادارية لنادي الموصل الرياضي رائد العبيدي، يوم الخميس، إن الانهيار الجزئي لمدرج ملعب الموصل هو ضمن أعمال الازالة التي تجري بالملعب.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "جزءا من المدرج بمسافة أكثر من 3 أمتار انهار أثناء عمليات الحفر ما الحق اضراراً بسيطة بالحفارة لكن دون وقوع إصابات".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن "جزءا من مدرج ملعب الادارة المحلية في إيمن الموصل انهار على سائق آلة للهدم، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل ملعب الادارة المحلية في منطقة باب سنجار غربي الموصل يظهر فيه اتربة تملأ الملعب تزامناً مع سقوط جزء من مدرج الملعب اثناء اعمال الازالة.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد اعلن في السادس من اذار / مارس الحالي البدء بازالة ملعب الادارة المحلية تمهيدا لاعماره ضمن مبالغ الاستقرار وبدعم مباشر من رئيس الوزراء.

وسيجري بناء الملعب من جديد ضمن خطة لدعم قطاع الرياضة والشباب، وفقاً للدخيل.