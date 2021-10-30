توضيح من الاتحاد العراقي بشأن هبوط 4 فرق من الممتاز

شفق نيوز / أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، توضيحاً بشأن هبوط 4 فرق من الدوري الممتاز، مؤكداً أن الاتحاد لم يصادق بعد على هذه الخطوة.

وقال عضو لجنة المسابقات علي عبيس لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن لم يصادق الاتحاد على توصية اللجنة بهبوط أربعة فرق تتذيل قائمة فرق الدوري للموسم 2021-2022".

وأضاف أن "اللجنة رفعت توصياتها بتقليص فرق الدوري بإنزال أربعة فرق بدلاً من فريقين لتحسين الجانب الفني للدوري العراقي بعد تقلص عدد الفرق"، مشيراً إلى أن "هدف الاتحاد هو إيصال الفرق إلى ستة عشر فريقاً والاستقرار عند هذا الحد".

وبشأن توقف الدوري خلال مشاركة المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لفت عبيس إلى أن "الدوري لن يتوقف للأدوار المقبلة حتى وإن شارك المنتخب في خوض مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأوضح أن "اللجنة حريصة على إكمال الدوري وبطولة الكأس في الوقت الذي تم تحديده في وقت سابق"، مبيناً أن "في النظام المتبع لا توجد توقفات في الدوري والكأس، وحسب ماهو مخطط له".