توضيح حول اختيار حارس بديل لحماية عرين العراق

شفق نيوز / أثيرت تساؤلات الشارع الكروي في العراق واستغراب حول أسباب تسمية محمد صالح، حارس مرمى البديل في نادي القوة الجوية لتشكيلة المنتخب العراقي، وذلك بعد تأكد إصابة الحارس الأول للمنتخب جلال حسن وعدم تمكنه من إكمال مشواره مع الفريق في مباراتي العراق أمام كوريا الجنوبية وإيران مطلع شهر أيلول المقبل.

وأوضح مدرب حراس المنتخب العراقي، أحمد جاسم، الذي تسلم المهمة حديثاً، لوكالة شفق نيوز، أنه في مهمة صعبة جداً، وأن "فترة الاعداد قصيرة، وقد ثبتت أسماء الحراس من قبل تسلمي المهمة ضمن قائمة المنتخب الوطني بعدد 50 لاعباً يحق تداورهم خلال المنافسات في حال الاصابة أو حدوث أي نقص وكان من بين الخمسين اسم خمسة حراس كانوا قد ثبتوا قبل تسلمي المهمة وهم جلال حسن، ومحمد حميد، وفهد طالب، وأحمد باسل، ومحمد صالح".

وأضاف جاسم، أن "بعد إصابة جلال حسن، وتعذر مشاركته مع المنتخب كان أمام المنتخب خياران هما أحمد باسل، ومحمد صالح، وبعد تفكير تقرر تسمية محمد صالح لتشكيلة المنتخب الوطني".

وأشار إلى أن "محمد صالح حارس بديل في ناديه (القوة الجوية) ولكنه يعيش فترة ذهبية نفسياً وذهنياً، وهو الأنسب لتمثيل المنتخب، رغم أنه لا يمتلك الخبرة الكافية لكنه حارس يمتلك مواصفات متميزة، وكان لا بد من إضافة اسم ثالث بعد إصابة جلال حسن، على أن يكون الإسم من ضمن الأسماء الخمسة المثبتة التي أرسلتها التطبيعية للاتحاد الآسيوي".

ورأى جاسم، أن "محمد صالح، الخيار الأنسب في الوقت الحالي"، مردفاً بالقول "لامني الكثير، لعدم استدعاء (سرهنك محسن) لاسيما أنه قدم مستوى رائعاً في الدوري وحارس له خبرة جيدة، وأن اختيار أي حارس ليس بيدي كونه محسوم قبل أن أتسلم مهمتي وقد ثبتت ضمن الأسماء الـ50".