توج بـ"الذهبية".. رباع كوردي إيراني يحطم الرقم العالمي القياسي برمي الثقل

شفق نيوز- ترجمة

توّج لاعب المنتخب الإيراني لذوي الاحتياجات الخاصة في ألعاب القوى ياسين خسروي، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم بالهند، بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في مسابقة رمي الثقل (الجلة)، محققا إنجازا كبيرا لبلاده.

وبحسب خبر لوكالة أنباء فارس من كرمانشاه، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإنه "في اليوم الثامن من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، التي أقيمت السبت، شارك ياسين خسروي في فئة رمي الثقل للدرجة F57، وتمكن من تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 16.60 مترا، محطما بذلك الرقم العالمي السابق الذي كان بحوزته، ليحصد الميدالية الذهبية ولقب البطولة".

يذكر أن ياسين خسروي ينحدر من مدينة بانه‌وره التابعة لقضاء باوه في محافظة كرمانشاه.