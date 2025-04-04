"توجيه وزاري".. طائرة خاصة لفريق دهوك في مهمته الخليجية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي دهوك الرياضي، يوم الجمعة، عن تكفّل وزير الإعمار والإسكان والبلديات، بنگين ريكاني، بتأمين طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق من بغداد إلى الكويت، استعدادًا لمواجهة نادي القادسية الكويتي في ذهاب نهائي بطولة كأس الخليج للأندية.

وقال أمين سر النادي، جاسم محمد حاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المبادرة من الوزير ريكاني تمثل دعماً وطنياً مشرفاً، وتعكس حرصه على تهيئة أفضل السبل لممثل العراق صقور الجبال لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة الخليجية".

وأضاف حاجي، أن "هذه الخطوة ليست مجرد دعم رياضي، بل رسالة تحفيزية تُعبّر عن أهمية المهمة الوطنية التي يخوضها الفريق"، مؤكداً أن "مثل هذه المبادرات ترفع من معنويات اللاعبين وتعزز فرص النجاح".

كما أوضح حاجي، أن "رئيس النادي، عبد الله جلال، يواصل جهوده لتأمين تأشيرات الدخول لجمهور دهوك الراغب في مؤازرة الفريق من المدرجات، من خلال التنسيق مع الجهات الكويتية المعنية".

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في الكويت بتاريخ 8 نيسان الجاري، فيما يستضيف ملعب دهوك مباراة الإياب يوم 15 من الشهر ذاته، على أن يُتوّج البطل بعد احتساب مجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

وكان نادي دهوك قد بلغ النهائي عقب فوزه على الاتفاق السعودي بهدف دون رد في مجموع المباراتين، بينما تأهل القادسية الكويتي بعد مباراة دراماتيكية أمام النصر الإماراتي، انتهت بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين.