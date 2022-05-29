توجيه وزاري بتخصيص منحة لتأهيل ملعب الطلبة ودعم فريقه الكروي

شفق نيوز/ وجه وزير التعليم العالي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، بتخصيص منحة مالية لتأهيل ملعب نادي الطلبة ودعم الفريق الكروي في المنافسات المحلية والدولية.

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك جاء ذلك لدى زيارته مقر نادي الطلبة الرياضي واطلاعه على ملعب الفريق وملحقاته من القاعات الرياضية والمرافق الإدارية بحضور رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للنادي علي حميد الشكري ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة أسعد غني جهاد واستماعه الى عدد من أعضاء رابطة مشجعي النادي الذين ثمنوا هذا الاهتمام والمتابعة التي أثمرت عن نتائج إيجابية على صعيد المنافسة في الدوري العراقي.

وجدد وزير التعليم التزام الوزارة بتوفير الدعم الممكن للنادي وتأهيل ملعبه الكروي على وفق المواصفات القياسية المعتمدة التي تسمح باستضافة المباريات والبطولات وأداء الفعاليات الرياضية النوعية موجها بتخصيص منحة مالية بهذا الاتجاه استنادا الى السياقات والصلاحيات القانونية والإدارية.

واستمع وزير التعليم الى ايجاز واف من رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي بشأن أفق المشاركات والمتطلبات التي تفرضها طبيعة المنافسات الرياضية للنادي واستقطاب اللاعبين وتمثيل الفريق بما يناسب تاريخه ونجومه ونتائجه التي تحفل بها مسيرة الكرة العراقية.