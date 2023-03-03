توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي

أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) بأنه وجه اليوم الجمعة تهمة الاغتصاب إلى أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" نقلا عن مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) فقد استجوب المدعون العامون أمس الخميس حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وأضاف مكتب النيابة أن حكيمي وضع تحت رقابة الشرطة ومُنع من الاتصال بالضحية.

وقبل أيام قالت صحيفة "لوباريزيان" إن الشرطة الفرنسية تحقق في تصريحات فتاة اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها.

وأوضحت أن الشرطة أبلغت النيابة العامة التي تدخلت بشكل تلقائي.

وأشرف حكيمي متزوج من الفنانة هبة عبوك وله منها طفلان وكانت غائبة عن المنزل بسبب سفرها إلى دبي في الإمارات.

وتمكن موقع "Elcierredigital.com" الإسبانية من معرفة أن العلاقة بين هبة عبوك وحكيمي لا تمر بأفضل لحظاتها، حيث إنهما كانا يعالجان انفصالهما منذ أسابيع.

وغاب الدولي المغربي عن مباراة القمة بين فريقه باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بسبب إصابة عضلية.