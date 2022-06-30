توجه عربي لتغيير الأمين العام للكرة الطائرة العراقي الى آخر كويتي

شفق نيوز / كشف مصدر في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اليوم الخميس، بأن الاتحاد العربي للعبة يعتزم تغيير الأمين العام للاتحاد العربي العراقي جميل العبادي، وإبداله بآخر كويتي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اتحادات الرياضة العربية طلبت بكتاب رسمي تغيير الأمين العام للاتحاد العربي، رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة جميل عزيز كونه انتخابه جاء مخالفاً للنظام الأساسي للاتحاد".

يذكر ان جميل العبادي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة منذ دورتين وعضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية .

وبينت وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز موقعة من الأمين العام المكلف للاتحاد عبد العزيز العنزي وموجهة الى رئيس الاتحاد عبد الهادي ناصر الشبيب يطلب فيها تغيير تعيين العبادي وتسمية بديل له من دولة مقر الاتحاد (الكويت)، حسب النظام الأساسي الموحد.