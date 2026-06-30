توتنهام يغلق الطريق أمام مانشستر يونايتد بشأن البرتغالي ‏فيرنانديز

شفق نيوز- متابعة

تمكن نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي، من الظفر بخدمات البرتغالي ‏ماتيوس فيرنانديز، نجم خط وسط وست هام يونايتد، في صفقة ‏قياسية بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني، متفوقاً بذلك ‏على مانشستر يونايتد الذي ضغط بقوة حتى اللحظات الأخيرة ‏للظفر بخدمات اللاعب.

وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 ‏عاماً يستعد حالياً للخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لإتمام ‏انتقاله إلى شمال لندن. وفي حال اكتمال الصفقة رسمياً، فإنها ‏ستحطم الرقم القياسي لأغلى انتداب في تاريخ توتنهام، والمسجل ‏باسم المهاجم دومينيك سولانكي الذي انضم من بورنموث مقابل ‏‏65 مليون جنيه إسترليني في آب/ أغسطس 2024.

وكان مانشستر يونايتد يطارد فيرنانديز بجدية، إلا أن إدارة ‏‏"الشياطين الحمر" انسحبت من السباق لالتزامها بعدم دفع مبالغ ‏لا تتوافق مع تقييمها المالي للاعبين، بالإضافة إلى عدم تأكدها ‏من رغبة البرتغالي الشاب المطلقة في اللعب لصالح النادي.

وفي المقابل، يرى صناع القرار داخل "وست هام" أن فيرنانديز ‏كان أحد أفضل المواهب الشابة في الدوري الإنكليزي الممتاز ‏خلال الموسم الماضي، ويمتلك الإمكانيات الفنية التي تؤهله ‏للوصول إلى مستويات النجم ديكلان رايس، الذي باعه النادي ‏إلى أرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023.

وتستمر أرقام ميركاتو خط وسط الدوري الإنكليزي الممتاز في ‏تحطيم المعدلات القياسية كافة، فبعد الصدمة الكبرى التي فجرها ‏مانشستر سيتي بضمه الشاب الإنكليزي إليوت أندرسون من ‏نوتينجهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (ليصبح ‏صاحب ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم خلف كيليان مبابي ‏ونيمار)، جاء الدور على توتنهام هوتسبير ليدخل التاريخ من ‏أوسع أبوابه بإعلان حسم صفقة البرتغالي.

ولم يستمر لاعب سبورتينغ لشبونة السابق في وست هام يونايتد ‏سوى موسم واحد، حيث تعاقد "الهامرز" معه الصيف الماضي ‏مقابل 44 مليون يورو، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة ‏الأولى "التشامبيونشيب" عجل برحيله.

ويأتي هذا "الانفجار المالي" في توتنهام، رغبةً من الإدارة في بناء ‏فريق تنافسي قوي يليق بالفلسفة التكتيكية للمدرب الإيطالي ‏روبرتو دي زيربي، حتى وإن تطلب الأمر دفع مبالغ كبيرة لحسم ‏الأهداف المطلوبة.

فبعد حسم صفقات دفاعية مميزة بأسعار ‏معقولة مثل أندرو روبرتسون وماركوس سينيسي، أنفق السبيرز ‏‏60 مليون يورو لضم المدافع الهولندي يان بول فان هيكي من ‏برايتون، قبل أن تُتوج هذه التحركات بصفقة فيرنانديز القياسية ‏التي ستضمن لوست هام تحقيق أرباح مالية طائلة.