توتنهام يغلق الطريق أمام مانشستر يونايتد بشأن البرتغالي فيرنانديز
شفق نيوز- متابعة
تمكن نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي، من الظفر بخدمات البرتغالي ماتيوس فيرنانديز، نجم خط وسط وست هام يونايتد، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني، متفوقاً بذلك على مانشستر يونايتد الذي ضغط بقوة حتى اللحظات الأخيرة للظفر بخدمات اللاعب.
وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يستعد حالياً للخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لإتمام انتقاله إلى شمال لندن. وفي حال اكتمال الصفقة رسمياً، فإنها ستحطم الرقم القياسي لأغلى انتداب في تاريخ توتنهام، والمسجل باسم المهاجم دومينيك سولانكي الذي انضم من بورنموث مقابل 65 مليون جنيه إسترليني في آب/ أغسطس 2024.
وكان مانشستر يونايتد يطارد فيرنانديز بجدية، إلا أن إدارة "الشياطين الحمر" انسحبت من السباق لالتزامها بعدم دفع مبالغ لا تتوافق مع تقييمها المالي للاعبين، بالإضافة إلى عدم تأكدها من رغبة البرتغالي الشاب المطلقة في اللعب لصالح النادي.
وفي المقابل، يرى صناع القرار داخل "وست هام" أن فيرنانديز كان أحد أفضل المواهب الشابة في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، ويمتلك الإمكانيات الفنية التي تؤهله للوصول إلى مستويات النجم ديكلان رايس، الذي باعه النادي إلى أرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023.
وتستمر أرقام ميركاتو خط وسط الدوري الإنكليزي الممتاز في تحطيم المعدلات القياسية كافة، فبعد الصدمة الكبرى التي فجرها مانشستر سيتي بضمه الشاب الإنكليزي إليوت أندرسون من نوتينجهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (ليصبح صاحب ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم خلف كيليان مبابي ونيمار)، جاء الدور على توتنهام هوتسبير ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه بإعلان حسم صفقة البرتغالي.
ولم يستمر لاعب سبورتينغ لشبونة السابق في وست هام يونايتد سوى موسم واحد، حيث تعاقد "الهامرز" معه الصيف الماضي مقابل 44 مليون يورو، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" عجل برحيله.
ويأتي هذا "الانفجار المالي" في توتنهام، رغبةً من الإدارة في بناء فريق تنافسي قوي يليق بالفلسفة التكتيكية للمدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، حتى وإن تطلب الأمر دفع مبالغ كبيرة لحسم الأهداف المطلوبة.
فبعد حسم صفقات دفاعية مميزة بأسعار معقولة مثل أندرو روبرتسون وماركوس سينيسي، أنفق السبيرز 60 مليون يورو لضم المدافع الهولندي يان بول فان هيكي من برايتون، قبل أن تُتوج هذه التحركات بصفقة فيرنانديز القياسية التي ستضمن لوست هام تحقيق أرباح مالية طائلة.